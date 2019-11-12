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Компания «Стадиотек» оштрафована за нарушения при поставке техники для стадиона «Фишт»

Управление ФАС по Краснодарскому краю оштрафовало московскую фирму «Стадиотек» на 4,4 млн руб. за нарушение антимонопольного законодательства, сообщила пресс-служба УФАС. Законность наказания подтвердил девятый апелляционный арбитражный суд, куда ООО «Стадиотек» обратилось с жалобой. Суд признал, что в 2017 году при закупке информационных табло для сочинского стадиона «Фишт» компания «Стадиотек» необоснованно получила преимущество перед конкурентами.

По данным суда, в апреле 2017 году ГБУ Краснодарского края «Дворец спорта «Большой», в управлении которого находится стадион «Фишт», объявило о закупке информационных и навигационных систем для стадиона, который реконструировался к проведению матчей Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Цена закупки была определена в 14 млн руб., на конкурс были поданы две заявки, после чего один из участников, ООО «Стадитотек», снизил цену более чем на 60%, выразив готовность выполнить контакт за 5 млн руб. Антимонопольная служба выяснила, что к моменту проведения торгов оборудование уже было поставлено и смонтировано, а якобы сниженная цена контракта совпала с затратами, которые фактически понесло ООО «Стадиотек» при проведении работ на стадионе. Данные действия поставщика расценены управлением ФАС как направленные на ограничение конкуренции.

Анна Перова, Краснодар


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