ФОМ обнаружил рост доверия россиян губернаторам

Индикатор доверия россиян к губернаторам, по сравнению с летом 2018 года, вырос с 14 по 28 процентных пунктов (п. п.), показал новый опрос фонда «Общественное мнение». Результаты исследования приводит ТАСС. Из исследования следует, что сейчас главам своих регионов доверяют 54% россиян, а 26% доверия к губернаторам не испытывают.

Кроме того, в ФОМ зафиксировали позитивную динамику в оценках деятельности руководителей субъектов. Если летом 2018 года 41% россиян считали, что главы их регионов работают хорошо, а 22% считали, что плохо, то сейчас одобрение выросло до 50%, а критика, напротив, снизилась до 19%.

«Сейчас соотношение позитивных и негативных оценок гораздо благоприятнее для губернаторов, чем оно было до пенсионной реформы и сопряженных с нею перемен в общественных и политических настроениях россиян,— уточняют в ФОМ.— В 76 регионах больше жителей, доверяющих губернаторам и положительно оценивающих их работу, нежели не доверяющих региональным руководителям и недовольных их деятельностью».

Положительные изменения в фонде объясняют кадровой политикой Владимира Путина, в результате которой «на места непопулярных губернаторов приходят люди, получающие от жителей кредит доверия». Доверие традиционно растет осенью: так происходило после единого дня голосования и в 2018-м, и в 2019 году, отмечают социологи. Напомним, губернаторские выборы в 2018 году прошли для администрации президента проблематичнее, чем в 2019-м: тогда из 22 кампаний три закончились победой оппозиционных кандидатов во втором туре, а в одном случае пришлось назначать повторные выборы. Все 16 кандидатов власти в 2018 году победили в первом туре.

Как сообщал “Ъ”, в минувшие выходные в Подмосковье прошел семинар для вице-губернаторов по внутренней политике. Перед ними выступили кураторы внутриполитического блока администрации президента. Ключевой темой семинара стали как раз показатели доверия главе государства и губернаторам. По словам источников “Ъ”, главам регионов дали понять, что они должны стремиться к позитивной динамике рейтинга президента. Напомним, лучший результат получил глава Забайкальского края Алексей Осипов (89,61%). Самый невысокий результат оказался у главы Сахалина Валерия Лимаренко (56,14%).

О том, как губернаторам напомнили об ответственности за рейтинги Владимира Путина, читайте в публикации “Ъ”.

Ангелина Галанина