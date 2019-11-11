Вице-губернаторам рассказали об опасностях популизма

В минувшие выходные в Подмосковье прошел семинар для вице-губернаторов по внутренней политике. Перед ними выступили кураторы внутриполитического блока администрации президента. Ключевой темой семинара стали показатели доверия главе государства и губернаторам. По словам источников “Ъ”, главам регионов дали понять, что они должны стремиться к позитивной динамике рейтинга президента. Кроме того, им рассказали о росте популизма и снижения доверия политическому центру в ряде стран мира — при этом перенос глобального опыта в Россию, по словам участников семинара, не обсуждался.

С 7 по 9 ноября в подмосковном санатории «Сенеж» вице-губернаторы по внутренней политике собрались на семинар. По данным “Ъ”, помимо первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко на мероприятии присутствовали кураторы ключевых управлений внутриполитического блока администрации: глава управления внутренней политики Андрей Ярин, глава управления по общественным проектам Сергей Новиков и глава управления по обеспечению деятельности госсовета Александр Харичев. По словам осведомленного собеседника “Ъ”, одним из основных пунктов программы семинара стало обсуждение рейтингов доверия президента и губернаторов в их тесной взаимосвязи.

Как ранее сообщал “Ъ”, в администрации президента не просто отслеживают изменения рейтингов, но и рассчитывают для каждого региона средний параметр между рейтингом доверия губернатору и президенту. Источник “Ъ” сослался на данные закрытого рейтинга ФОМ, согласно которому президентские рейтинги доверия в регионах колеблются в диапазоне от 48% до 95%, причем самый низкий показатель — 48% — в Хабаровском крае. Напомним, что губернатором региона является Сергей Фургал, избравшийся в 2018 году от ЛДПР. Среди отстающих также Бурятия: там рейтинг доверия президенту — 49%. «Бурятию и Хабаровск не критиковали, а просто констатировали, что в регионах происходит, как у них устроена политическая система,— пояснили “Ъ” после семинара в администрации одного из регионов ЦФО.— Внимание присутствующих обращали на измеряемые рейтинги губернатора и президента в регионе, которые, впрочем, и так официально включены в показатели оценки деятельности субъектов».

По словам другого собеседника “Ъ”, регионам задан целевой показатель доверия президенту на уровне 70% — это на уровне значений, которые были после президентской кампании 2018 года.

На семинаре также обсуждались индивидуальные критерии эффективности для регионов на следующий год, разбирались ситуации с протестной активностью и обсуждались итоги губернаторских выборов, прошедших в сентябре. Напомним, лучший результат получил глава Забайкальского края Алексей Осипов (89,61%). Самый невысокий результат оказался у главы Сахалина Валерия Лимаренко (56,14%). При этом источник “Ъ” отмечает, что господин Лимаренко работал в сложной ситуации, против него шла активная кампания со стороны КПРФ, однако врио смог добиться не только роста своих показателей, но и доверия президенту.

Что касается доверия самим губернаторам, самые плохие показатели обнаружили Архангельская область, Республика Коми, Еврейская автономная область и Иркутская область. Наибольший уровень доверия главам регионов в Чечне, Забайкальском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Курганской и Курской областях.

«KPI — это комплексная система оценок. Это зеркало, в котором отражаются различные результаты работы региональных администраций,— сказал “Ъ” политконсультант Леонид Давыдов.— Как любые рейтинги, исследования и оценки, ключевые показатели эффективности носят не только оценочный, но и стимулирующий характер. Но с другой стороны, любые сравнения условны. Все это важно для учета в работе региональных команд, но не надо абсолютизировать цифры».

По словам трех источников “Ъ”, присутствовавших на семинаре, перед ними выступил руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов, который прочел лекцию о политических и технологических процессах, происходящих в мире. По словам участников семинара, речь в ней шла о набирающем силу популизме и проблемах политического центра, связанных с потерей интереса его потенциальных избирателей. Собеседники “Ъ” говорят, что речь при этом не шла об использовании элементов западной политической повестки в России: задача состояла скорее в том, чтобы показать, с какими проблемами сталкиваются политики в мире.

Сам господин Кузнецов сказал “Ъ”, что единая система оценки губернаторов и разбор этих показателей на общих семинарах призваны показать региональным чиновникам, что перед ними стоят общие и понятные задачи, и в идеале после подобных разборов чиновники должны чувствовать себя «в одной лодке». По данным “Ъ”, в ближайшее время пройдут подобные обучающие семинары для представителей пресс-служб глав регионов.

Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова, Людмила Сергеева, Андрей Цветков, Воронеж