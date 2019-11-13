Худрук уходит из подвала

Худрук Новосибирского городского драмтеатра (НГДТ) Сергей Афанасьев сообщил о своей отставке. Он не хочет больше нести ответственность за судьбу театра, которому местные власти за 30 лет его существования так и не нашли «достойное» помещение. Последние 17 лет театр располагается в подвале жилого дома, в здании бывшего кинотеатра «Пионер», которое мэрия обещала отреставрировать для НГДТ к 2018 году, ремонт не начался до сих пор. Тем не менее мэрия намерена сохранить театр и начать анонсированную реконструкцию в следующем году. Опрошенные „Ъ“ деятели культуры считают, что Новосибирск может потерять «живой театральный организм», а заменить руководителя авторского театра невозможно.



Вчера на пресс-конференции бессменный художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев официально объявил о намерении покинуть свой пост, который занимал более 30 лет. Заявление об отставке он направил руководителю департамента культуры мэрии Анне Терешковой и главе города Анатолию Локотю. По словам господина Афанасьева, основной причиной увольнения послужило отсутствие нормальных условий для работы театральной труппы. За три десятка лет театр сменил четыре площадки и последние 17 лет арендует подвал и часть этажа в семиэтажном жилом доме с административными помещениями. На первом этаже этого здания на площади около 30 кв. м располагается гардероб НГДТ, стол администратора и один рабочий кабинет.

Подать заявление об увольнении господина Афанасьева заставило намерение арендодателя — владельца компании «Никомед» Александра Большакова — забрать под свои нужды занимаемое театром помещение на первом этаже. «Это не только усложняет жизнь театра, это вызывает ощущение невозможности присутствия там зрителя. Он перестанет ходить туда, где невозможно нормально раздеться, сходить во время антракта в туалет, где нет условий»,— сказал режиссер. По его словам, театр получает бюджетное финансирование от мэрии, но его недостаточно, так как почти все средства уходят на зарплату сотрудникам и аренду помещения, которая обходится театру в 12 млн руб. в год. «Если нам выделят новое помещение, то я готов отменить свое решение, а если ситуация будет заморожена, как сейчас, то я больше не хочу нести ответственность за судьбу театра»,— пояснил господин Афанасьев.

Датой рождения театра принято считать 20 марта 1988 года, когда на сцене был поставлен спектакль «Вечер французской комедии» по одноактным пьесам современных французских драматургов. Первый год своего существования он занимал здание Дома актеров. С весны 1989 года базировался при Доме культуры Октябрьской революции «Кобра». В 1993 году в ДК появились сцена и зал на 29 человек для труппы. В1998 году — переехал в здание, где сегодня располагается кинотеатр «Победа». С 2002 года театр временно переехал в подвал на Вокзальной магистрали и до сих пор там находится. Общая площадь театра — около 600 кв. м.

В это же время началось строительство постоянного здания за мэрией Новосибирска, напротив Новосибирского академического театра (оперного театра), завершено оно так и не было. Сейчас на его первом этаже располагается офис Промсвязьбанка, остальные помещения пустуют.

В 2017 году НГДТ передали требующее реконструкции здание кинотеатра «Пионер» площадью 1,5 тыс. кв. м на ул. Максима Горького. Тогда мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал, что театр начнет работать в 2018 году, к 125-летию города. Сегодня власти обещают только приступить к реконструкции в следующем году и завершить ее через два года. Ремонтные работы оцениваются в 450 млн руб.

Мэрия нацелена сохранить театр. Руководитель департамента культуры Анна Терешкова заявила, что власти ведут переговоры с арендодателем НГДТ. «Есть договоренность, что до марта 2020 года театр будет занимать площадь здания в полном объеме. А если площадь и будут сокращать, то гораздо меньшую. В любом случае до полной реконструкции „Пионера“ мы найдем помещение, в котором театр Афанасьева будет располагаться и работать»,— пояснила госпожа Терешкова. Она утверждает, что заявление об увольнении Сергея Афанасьева еще не подписано, мэрия надеется найти с режиссером компромисс.

Директор Новосибирской специальной музыкальной школы Александр Марченко полагает, что при таких условиях не исключено, что театр может закрыться: «Есть предел терпению и у руководителя, и у актеров. Существовать в условиях подвала — это нонсенс. Я не думаю, что власти не могли бы решить эту проблему и предоставить театру достойное здание». Господин Марченко уверен, что в случае отставки Сергея Афанасьева найти ему замену не удастся: «Это будет уже другой театр, Сергей Афанасьев сформировал его репертуар и труппу, это его детище. Это авторский театр, и руководить им другой человек не сможет».

Директор новосибирского музтеатра Леонид Кипнис отмечает, что если ситуация не изменится в лучшую сторону, то Новосибирск может потерять «живой театральный организм». «Новых зданий театров не строили с 70-х годов. В итоге мы можем оказаться на обочине театральной культуры. Случай с театром Афанасьева — это наиболее яркое выражение ситуации, которая происходит с театрами в городе в целом»,— сказал Леонид Кипнис.

Юлия Сасевич