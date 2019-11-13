«Ираэро» выбилась из бюджета

«Ираэро» пытается взыскать с Росавиации около 50 млн руб. не выплаченных из федерального бюджета субсидий за перевозки пассажиров по спецтарифам. Ранее компания смогла отсудить у ведомства почти 52 млн руб., но ей не удалось добиться выплат еще 78,8 млн руб. субсидий за выполненные авиарейсы весной этого года. Росавиация отказывает авиакомпании в выплатах, объясняя это решение наличием у «Ираэро» долгов по обязательным платежам в бюджет. Авиакомпания считает, что «вторая сторона фактически уклоняется от соблюдения условий договора». Юристы говорят, что отказать перевозчику агентство может только при условии, что долг у компании был на момент подачи заявки на предоставление субсидий.



Авиакомпания «Ираэро» взыскивает с Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) около 50 млн руб. невыплаченных субсидий за перевозку пассажиров по спецтарифам. В ноябре суд Москвы рассмот­рит два иска авиакомпании к ФАВТ на суммы 38,9 и 7,7 млн руб. «Мы вынуждены взыскивать деньги через суд, так как вторая сторона фактически уклоняется от соблюдения условий договора»,— сказали „Ъ“ в авиакомпании. О каких именно рейсах и направлениях идет речь, в компании не уточнили, сославшись на коммерческую тайну. В прошлом году проблем с выплатой субсидий у «Ираэро» не возникало, сообщили „Ъ“ в пресс-службе перевозчика.

В августе этого года компания выиграла два иска к Росавиации на 50,7 и 1,9 млн руб. непредоставленных субсидий за февраль и март 2019 года. Оба решения суда сейчас оспариваются федеральным агентством.

В то же время в октябре этого года суд отказал авиа­компании во взыскании с агентства 78,7 млн руб. непредоставленных субсидий за апрель и май 2019 года. По данным авиакомпании, в марте 2019 года между агентством и «Ираэро» было заключено соглашение, в соответствии с которым Рос­авиация обязалась обеспечить предоставление субсидии авиакомпании «в целях возмещения недополученных доходов, связанных с осуществлением воздушной перевозки пассажиров в салонах экономического класса по специальному тарифу». «Авиакомпания „Ираэро“ не отказывалась и не отказывается от осуществления воздушной перевозки пассажиров по специальному тарифу, но при этом выплаты субсидий за апрель и май 2019 года не производились»,— говорится в материалах дела.

ФАВТ указало в суде, что в соответствии с постановлением правительства о предоставлении субсидий направило в налоговые органы запрос о задолженности компании по платежам в бюджет. Поскольку у «Ираэро» «на момент заключения договора» о предоставлении выплат имелась задолженность по обязательным платежам и сборам, «право на получение субсидии у компании не возникло». Доказательства обратного в материалах дела отсутствуют и компанией не представлены. В авиакомпании это отрицают. «Все перевозки по субсидируемым маршрутам мы выполняем по постановлениям правительства РФ № 215 и 1242 в соответствии с договором с Росавиацией, на момент заключения которого у авиакомпании отсутствовала какая-либо налоговая задолженность»,— утверждают в «Ираэро».

В Росавиации отказались от комментариев по поводу разногласий с «Ираэро». По данным ФАВТ, в 2019 году «Ираэро» выполняет, в частности, субсидируемые маршруты из Иркутска в Барнаул, Кызыл, Ленск, Нерюнгри, Полярный, Читу, из Хабаровска — в Улан-Удэ.

«Субсидия носит компенсационный характер. Компания выполнила свои обязательства по перевозкам, представила в агентство подтверждающие документы, следовательно, она имеет право на получение субсидии»,— считает партнер КА «Юков и партнеры» Сергей Сорокин. Он также отмечает, что решение о заключении с компанией договора на 2019 год принимается в декабре 2018 года комиссией, созданной Минтрансом РФ с участием представителей Федерального агентства воздушного транспорта. «Как следует из всех судебных актов по всем спорам между авиакомпанией и агентством, компания подала заявку на получение соответствующих выплат в установленный срок — до 1 декабря 2018 года,— отмечает господин Сорокин.— К своей заявке компания приложила справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов и т.д. Заявка была рассмотрена, и принято положительное решение об одобрении субсидий на весь 2019 год».

Отказать перевозчику агентство может только при условии, что долг был на момент подачи заявки и заключения соглашения, говорит управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. «Долг, сформированный после даты заключения соглашения, на действие уже заключенного договора не влияет. Соглашение между агентством и „Ир­аэро“ накладывает обязательства на обе стороны. Отказ от них возможен только при нарушении со стороны одной из них. При этом оплачиваются уже предоставленные услуги, это значит, что если никаких нарушений со стороны перевозчика допущено не было, то и агент­ство свои обязательства исполнить обязано»,— считает он.

Оксана Павлова