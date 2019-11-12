На информатизацию нижегородских школ выделили 365 млн рублей из бюджета РФ

Правительство РФ подписало распоряжение о выделении Нижегородской области 364,7 млн руб. на развитие информационно-телекоммуникационной (ИКТ) инфраструктуры в школах в 2019 году, сообщает пресс-служба правительства региона. Софинансирование со стороны Нижегородской области составит 15,2 млн руб.

Предполагается создание и модернизация локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем видеонаблюдения, обеспечение источниками бесперебойного питания помещений аппаратных центров. Работы запланированы в рамках федерального проекта «Информационная структура» нацпроекта «Цифровая экономика РФ». До 2021 года планируется оборудовать новой инфраструктурой 195 нижегородских школ.

Анастасия Еремина