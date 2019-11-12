Нижегородский производитель воды оштрафован за выброс сточных вод в ручей

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии выявило в деятельности ООО «Акваника» (Кулебакский район, входит в ООО «Волга Груп», производит питьевую воду и лимонады) многочисленные нарушения природоохранного законодательства. В ходе проверки было установлено, что предприятие сбрасывает стоки после их очистки в ручей, что привело к превышению предельных концентраций загрязняющих веществ в воде. Также специалистами выявлены нарушения в области обращения с отходами и в сфере контроля выбросов в воздух.

За нарушения законов «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах производства и потребления» и Водного кодекса РФ компания оштрафована на 100 тыс. руб. Также управление Росприроднадзора обязало «Акванику» разработать план снижения сбросов стоков в ручей, чтобы к сентябрю 2020 года все нормы на объекте соблюдались.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Акваника» было зарегистрировано в Нижегородской области в 2007 году. Уставный капитал составляет 500 млн руб. Основной вид деятельности – производство безалкогольных напитков. Гендиректор – Александр Сиволапов, бенифециар – собственник ООО «Волга груп» Геннадий Тимченко. По итогам 2018 года при выручке в 979 млн руб. убыток компании превысил 425 млн руб.

Анастасия Еремина