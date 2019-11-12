В Подмосковье сожгли 13 комплексов фиксации нарушений ПДД

Неизвестные устроили поджог в в Раменском районе Подмосковья, уничтожив более десятка мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, сообщает ТАСС.

«В результате пожара сгорели 13 мобильных комплексов видеофиксации на базе автомобилей Ford Transit», — приводит издание комментарий своего источника в правоохранительных органах.

Пожар на площади 200 кв. м. произошел ночью в поселке Дружба. Предварительной причиной возгорания называют поджог.

«Сгоревшие мобильные комплексы фотовидеофиксации принадлежат Московской области. Автомобили, на базе которых находились комплексы принадлежат лизинговой компании. В результате инцидента никто не пострадал. Все комплексы застрахованы. Страховой компанией оценивается причиненный ущерб. По факту происшествия проводится проверка правоохранительными органами», — рассказали "Ъ" в пресс-службе минтранса Московской области.

Напомним, ранее в ведомстве уже заявляли о случаях вандализма — в Подмосковье неоднократно ломали треноги с камерами и нападали на операторов комплексов фиксации нарушений ПДД, о чем писал "Ъ" .