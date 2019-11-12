В Google опровергли блокировку аккаунтов YouTube с недостаточной монетизацией

Компания Google прокомментировала сообщения о том, что после обновления пользовательского соглашения видеохостинг YouTube сможет блокировать учетные записи, если сочтет, что в них нет «коммерческого смысла». Информация об этом появилась накануне на сайте издания Mashable.

В материале не пояснялось, что значит «отсутствие коммерческого смысла», однако в СМИ появились предположения, что эта формулировка позволит YouTube блокировать аккаунты, которые не приносят больших доходов от рекламы.

«Мы внесли некоторые изменения в наши условия предоставления услуг, чтобы облегчить их чтение и обеспечить их актуальность. Мы не меняем способ работы наших продуктов, способ сбора или обработки данных или любые ваши настройки. Мы также не меняем то, как мы работаем с создателями, ни их права на свои произведения, ни их право на монетизацию»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе компании.

Напомним, ранее YouTube обвиняли в том, что он предоставляет более выгодные условия для популярных пользователей. В частности, бесплатно использовать студии видеохостинга могут только каналы, у которых более 10 тыс. подписчиков.