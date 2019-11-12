12 ноября, вторник
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Пресс-релиз

Саратовский предприниматель требует от мэрии оформить документы для установки автополива на проспекте

Предприниматель, член общественной палаты Саратовской области Михаил Волков попросил мэра Саратова Михаила Исаева ускорить оформление документов для врезки автополива на проспекте Кирова и приема комплекса автополива в муниципальную собственность. Об этом он заявил в открытом обращении на имя главы города, распространенном посредством СМИ.

По словам господина Волкова, по состоянию на 15 октября на участке между улицами Горького и Радищева уложено более 600 м обсадной трубы, другая часть трубы подведена к каждому дереву и спрятана под землей. Всего выполнено 72 врезки. Заготовлены концевики, счетчики и автоматика.

Администрации города, как будущему балансодержателю имущества, для врезки в магистральную трубу необходимо получить технические условия от ООО «КВС», пояснил общественник. После этого подрядчик закончит оформление проекта подключения в соответствии с выданными ТЦ, проект согласования с «КВС», только после этого будет возможна врезка. Электронное письмо по этому вопросу направлено от подрядчика в комитет дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства города полтора месяца назад, добавил предприниматель. Однако ответа до настоящего времени не поступало. «Спонсор и подрядчик не могут на себя оформлять технические условия, так как подключение идет к муниципальному имуществу. Поэтому именно городу необходимо сделать это. Мы готовы помочь оформить все документы, все расходы будут оплачены», - пообещал Михаил Волков.

Концевики для полива обещают установить весной следующего года. Сейчас это сделать невозможно, поскольку неясным остается вопрос о закрытии приствольных кругов деревьев металлическими решетками.

«С администрацией города Саратова у нас конструктивные деловые отношения. Но в администрации работают очень разные люди. Отношение некоторых должностных лиц к деревьям в городе широко известно, о чем в последние два года широко пишут жители в социальных сетях. Оценивать качество работы этих должностных лиц будут по деревьям и дорогам, а не по пресс-релизам», - закончил бизнесмен.

Марина Ковалева


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты

Пресс-релизы

Реклама

Профиль пользователя