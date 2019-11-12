В Нижегородской области задержаны угонщики скорой помощи

Росгвардия и сотрудники ГИБДД задержали в Нижегородской области угонщиков автомобиля скорой помощи, сообщили в МВД России. По данным ведомства, сообщение об угоне поступило из поселка Большое Мурашкино в полицию накануне, вскоре автомобиль заметили в Кстово инспекторы дорожно-патрульной службы. На требования остановиться угонщики не реагировали.

В попытке скрыться от полиции угонщики пытались вытолкнуть патрульную машину с дороги, выезжали на полосу встречного движения и нарушали остальные ПДД. Погоня завершилась на трассе М7 «Волга», где полицейские несколько раз выстрелили по колесам автомобиля скорой помощи. «Недалеко от деревни Подлесово машина с пробитыми колесами остановилась, двое мужчин выбежали из нее и попытались скрыться в лесу, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов и доставлены в отдел МВД России по Кстовскому району», — сообщили в полиции.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору»). Также на них составлены протоколы об отказе от медицинского освидетельствования и неповиновении сотрудникам полиции. Оба задержанных ранее судимы, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Владимир Зубарев