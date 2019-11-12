Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино

Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Кто проходит фигурантами этих дел, он не уточнил.

«По их результатам (проверок прокуратуры. — “Ъ”) инициировано возбуждение 6 уголовных дел и проведение 13 процессуальных проверок по фактам уклонения получателей субсидий от возврата целевых средств»,— сказал господин Куренной на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир».

Кроме этого прокуратура внесла представления территориальным управлениям Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Установлены факты непринятия мер по взысканию субсидий в пользу Фонда кино и утери исполнительных производств. Прокуроры Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга будут системно контролировать соблюдения закона со стороны ФССП, сказал представитель ведомства.

Напомним, Минкульт и Фонд кино запустят открытую базу данных с информацией об объемах госинвестиций в производство фильмов. В них будут раскрываться недоступные ранее данные. Например, итоговые бюджеты картин.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Минкульт отчитается за кино».