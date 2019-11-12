Нижний Новгород может принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2024 году

Бюро Европейской лиги плавания приняло решение о проведении чемпионата Европы по водным видам спорта в 2024 году в России. Принять турнир может либо Казань, либо Нижний Новгород.

«Что касается турнира в 2024 году, то его примет Россия, это сто процентов. Приоритетным вариантом является Казань, но если город не подтвердит намерение принять турнир, он пройдет в Нижнем Новгороде»,– сообщил член бюро Алексей Власенко ТАСС.

Чемпионат Европы во водным видам спорта проводится с 1926 года. В последние годы турнир устраивают раз в два года, Россия не выступала организатором ни разу.