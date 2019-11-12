Петербург назвали самым фотографируемым городом страны

Петербург признали самым фотографируемым городом России. Москва – на втором месте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой исследование сервиса «Облако Mail.ru».

Как говорится в исследовании, у пользователей сервиса достопримечательностей число снимков Петербурга на 10% превышает количество фотографий Москвы. Наиболее популярными местами для фотографирования стали самые известные достопримечательности Санкт-Петербурга — Дворцовая площадь , Эрмитаж, Петергоф, Казанский собор, Екатерининский дворец и храм Спаса на Крови.