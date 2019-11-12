США могут перестать помогать странам, где притесняют религиозные меньшинства

Администрация президента США Дональда Трампа может изменить подход к оказанию помощи другим государствам. Как сообщает Politico со ссылкой на два источника в Белом доме , помощники президента готовят предложение, согласно которому США не будут помогать тем странам, чьи власти притесняют религиозные меньшинства.

Прежде всего новая инициатива коснется программ оказания гуманитарной помощи. При этом администрация рассматривает вариант, при котором таким странам будет отказано и в военной помощи. Эксперты же отмечают, что на практике новая инициатива Дональда Трампа может оказаться трудноосуществимой. В случае принятия изменений, предлагаемых президентом, без военной поддержки могут оказаться многие сегодняшние партнеры и союзники США.

Пока в администрации только начали подготовку текста указа президента, и будет ли в него включен пункт об изменении правил оказания военной помощи, пока не ясно, отмечают источники.

Кирилл Сарханянц