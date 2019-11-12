Ростовская область возьмет в кредит 8,8 млрд рублей

Министерство финансов Ростовской области собирается взять пять коммерческих кредитов на общую сумму 8,8 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Так, власти планируют получить четыре невозобновляемых кредитных линии по 2 млрд руб, и еще одну — на 799 млн руб. Ставка по кредитам не должна превышать 8%. Займы должны быть предоставлены до конца текущего года, рассчитаться по кредитам региональный Минфин планирует до 2022 года.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, администрация Ростова в следующие годы тоже планирует брать банковские кредиты. Заемные средства нужны города для покрытия дефицита бюджета и выплаты предыдущих займов.

Дарья Голякова