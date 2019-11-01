Власти Ростова планируют покрывать дефицит бюджета кредитом

Администрация Ростова в следующие годы планирует брать банковские кредиты на покрытие дефицита бюджета, сообщает Donnews со ссылкой на начальницу муниципального казначейства Татьяну Асатрян. Кроме того, за счет средств банков город планирует покрыть предыдущие кредиты.

Так, планируемый бюджет Ростова на 2020 год по доходам составит 31,3 млрд руб., по расходам — 32,5 млрд руб. Образуется дефицит в 1,2 млрд руб. Для его покрытия планируется взять кредит на такую же сумму — 1,2 млрд руб.

Бюджет на 2021 год по доходам должен составить 30,2 млрд руб., по расходам — 30,918 млрд руб. В этом году в администрация планирует взять в кредит 1,1 млрд руб., потратив их на покрытие дефицита в 670 млн руб и на погашение кредита, взятого в 2018 году.

В 2022 году доходы бюджета Ростова планируются в размере 25,8 млрд руб., расходы — 26,3 млрд руб. Кредит этого года — 2 млрд руб. Он пойдет на покрытие дефицита бюджета 579 млн руб. и на погашение другого кредита, который Ростов планирует взять до конца 2019 года 1,4 млрд руб.

Дарья Голякова