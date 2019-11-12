В больницах Кавказского района остался 21 отравившийся в школе ребенок

Из больниц Кропоткина и Кавказского района по состоянию на 12 ноября выписаны уже 39 детей, которые пошли на поправку после отравления в средних общеобразовательных учебных заведениях. За прошедшие сутки случаев госпитализации детей с кишечными явлениями в муниципалитете не было. На лечении остается 21 ребенок. Состояние всех детей удовлетворительное, сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, несовершеннолетние пациенты с диагнозом «Острая кишечная инфекция» начали поступать в лечебные усреднения Кропоткина и Кавказского района в субботу, 9 ноября. По словам родителей пострадавших, в школах их кормили в тот день селедкой. К вечеру воскресенья, 10 ноября, в общей сложности было госпитализировано 57 школьников в возрасте от семи до пятнадцати лет. Состояние всех несовершеннолетних оценивалось как удовлетворительное.

СУ СКР возбудил по данному факту уголовное дело, которое находится на контроле региональной прокуратуры. Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы еду в школах, а также на комбинате питания, который поставлял школьные обеды.

Василий Хитрых