ОАО «Чаплыгинский элеватор» признано банкротом

Арбитражный суд Липецкой области открыл процедуру конкурсного производства в отношении ОАО «Чаплыгинский элеватор» сроком на шесть месяцев. Как следует из материалов суда, конкурсным управляющим утвержден член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» Сергей Строганов. Его отчет назначен на 6 мая 2020 года.

Банкротство АО «Чаплыгинский элеватор» было инициировано рядом физических лиц в апреле 2019 года. Сумма требований выросла с 2,3 млн руб. до 60 млн руб. за просроченные кредиты и неоплату поставок сырья. По данным Kartoteka.ru, ОАО «Чаплыгинский элеватор» зарегистрировано в 1994 году в Липецкой области администрацией Чаплыгинского района Липецкой области. Обществом владеет региональный комитет по управлению государственным имуществом. Основной вид деятельности - хранение и складирование зерна. По итогам 2018 года убыток компании составил 14,7 млн руб.

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Ирина Лобанова