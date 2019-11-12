Прибыль Борского стекольного завода сократилась на 41% по итогам третьего квартала

По итогам января-сентября выручка ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» (Нижегородская область) снизилась на 5,6% до 6,7 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась на 36,7% и составила 764 млн руб. Чистая прибыль компании составила 991,3 млн руб. (-41,3%).

Как сообщается в отчетности компании, с начала года дебиторская задолженность подросла на 1,5% до 1,99 млрд руб. Краткосрочная кредиторская задолженность снизилась на 9% до 917 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» было зарегистрировано в 1992 году на Бору, Нижегородская область. Уставный капитал составляет 419 млн руб. Основной вид деятельности – формирование и обработка листового стекла. Гендиректором предприятия является Сергей Князев. 85,2% долей принадлежат «Эй Джи Си Гласс Европа» (Бельгия), еще 8,6% находятся в собственности Меnаrаi Ноlding GМВН (Австрия). Головная компания – AGC INC (Япония). По итогам 2018 года при выручке в 9,65 млрд руб. прибыль предприятия составила 1,83 млрд руб.

Анастасия Еремина