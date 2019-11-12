Выдача ипотечных кредитов в Кировской области сократилась на четверть

За три квартала 2019 года в Кировской области было выдано 9,5 тыс. ипотечных кредита на общую сумму 14,7 млрд руб. В количественном выражении это на 24,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении спад составил 18,3%.

В целом кредитный портфель региона по ипотечным займам к 1 октябрю вырос на 7,1% с начала года и достиг 56,9 млрд руб., сообщает отделение по Кировской области Волго-Вятского управления Центробанка. Средневзвешенная ставка по ипотеке в сентябре составила 9,5%.

Анастасия Еремина