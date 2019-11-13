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Фото: пресс-служба World Class

Лыжные каникулы во Франции

"Стиль Travel". Приложение от , стр. 39

Место: ФРАНЦИЯ, СЕР-ШЕВАЛЬЕР.

Дата:: 5 января - 12 января 2020 года.

Программа: Традиционный новогодний лыжный тур (горные, беговые лыжи, фитнес) команды World Class для взрослых и детей от 7-и лет.

Размещение: отель Club Med Serre-Chevaliere.

На высоте 1400 м в сердце Южных Альп, посреди национального парка Экрен, рядом с прекрасным озером расположилась альпийская деревушка с уютными французскими шале из камня и дерева. Регион Гран Серр-Шевалье - райское местечко с горнолыжными трассами всех уровней сложности. (перепад высот 1400 – 2800 м, 250 км трасс, прямой выход к склонам). Беголыжные трассы региона также очень живописны и простираются на 35 км. вдоль всей долины.

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