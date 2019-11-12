Прожиточный минимум пенсионера на Кубани в 2020 году составит 9258 рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пописал вступающий в силу с 1 января 2020 года региональный закон, согласно которому величина прожиточного минимума пенсионера на Кубани в будущем году составит 9258 руб. Данный документ, опубликованный на официальном сайте краевой администрации, был утвержден депутатами Законодательного собрания края 30 октября.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, во втором квартале 2019 года прожиточный минимум на Кубани в расчете на душу населения был утвержден в размере 11 107 руб. Для трудоспособного населения он составил 12 030 руб., для пенсионеров — 9159 руб., для детей — 10 639 руб.

Дмитрий Михеенко