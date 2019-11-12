В Татарстане предприятие заплатит 2,8 млн рублей за нанесенный природе ущерб

В Бугульме ООО ТСК «ГАРАНТ» заплатит 2,8 млн руб. за ущерб, нанесенный природе, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана. Как показала проверка, предприятие осуществляло сброс отходов на почву на территории, прилегающей к АЗС. Там инспекторы управления министерства обнаружили незаконное складирование лома асфальтовых покрытий площадью 785 кв.м.

За обнаруженные нарушения предприятие привлекли к административной ответственности по статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами» (ст.8.2 КоАП РФ) и оштрафовали на 100 тыс. руб. Также от ООО ТСК «ГАРАНТ» потребовали компенсировать ущерб, причиненный окружающей среде. Однако, оно отказалось добровольно возмещать его. Поэтому экологи обратились в суд, который удовлетворил исковое заявление.

"Ъ-Казань"