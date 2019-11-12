ПАО «Кубаньнерго» дополнительно выпустит акции на 3 млрд рублей

Совет директоров ПАО «Кубаньэнерго» принял решение о дополнительном выпуске ценных бумаг общества. Будет выпущено 30 864 487 обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани номинальной стоимостью 100 руб. каждая. Таким образом общая сумма дополнительно размещенных ценных бумаг «Кубаньээнерго» составит чуть более 3 млрд руб. Данная информация публикуется в ЦРКИ «Интерфакс».

Уточняется, что акции будут размещены путем открытой подписки. В ближайшую пятницу , 15 ноября, состоится заседание Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», на котором будут рассматриваться вопросы согласования кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата общества, о составе комитета по стратегии Совета директоров и об утверждении регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Кубаньэнерго». Кроме того, будет рассмотрен отчет генерального директора компании о ходе исполнения реестра непрофильных активов за третий квартал 2019 года.

Дмитрий Михеенко