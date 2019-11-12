Франция, Германия и Великобритания сделали совместное заявление по Ирану

Министерства иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности сделали совместное заявление по вопросу возобновления обогащения урана на заводе в Фордо в Иране. Они призвали власти Ирана без промедления вернуться к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

СВПД по сокращению ядерной программы Ирана подписали лидеры нескольких стран в 2015 году. В обмен на это с Ирана сняли санкции. В 2018 году из сделки вышли США, возобновив действие санкций. Через год Иран объявил о первом этапе сокращения обязательств по сделке. В ноябре 2019 года страна возобновила обогащение урана на заводе в Фордо.

В совместном заявлении говорится о готовности продолжать дипломатические усилия по «созданию условий и содействию ослаблению напряженности на Ближнем Востоке в интересах сохранения международного мира и безопасности». Страны считают, что действия Ирана не соответствуют условиям СВПД.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее зафиксировало частицы урана на одном из объектов Ирана, информацию об этом в агентство власти не предоставляли. В связи с этим МАГАТЭ призвало Иран продолжать взаимодействие с организацией. По ее данным, уровень обогащения урана достиг 4,5%, тогда как, по ядерной сделке, показатель может достигать 3,67%.

О требованиях Ирана к ЕС — в материале “Ъ” «Тегеран меняет уран на нефть».