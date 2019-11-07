На ядерном объекте в Фордо в Иране получен первый обогащенный уран

На ядерном объекте в Фордо в Иране произведен первый обогащенный уран, сообщает иранское агентство Mehr. Объект начал работать в рамках четвертого этапа сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Запуск и работы производились под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). До 9 ноября уровень обогащения урана должны довести до 4,5%.
Напомним, Иран с мая 2019 года поэтапно сокращает свои обязательства по СВПД, который подписали в 2015 году в обмен на отмену санкций. В 2018 году США ввели санкции против Ирана.
О ситуации по ядерной сделке — в материале “Ъ” «Тегеран меняет уран на нефть».
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