Бывший сотрудник Госдепа рассказал о запрете Трампа публиковать заявления по инциденту в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп запрещал публиковать любые заявления по инциденту в Керченским проливе, утверждает Кристофер Андерсон, бывший советник экс-спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Господин Андерсон 30 октября выступил на слушаниях в комитете Палаты представителей США, расшифровку его показаний опубликовала некоммерческая организация National Public Radio.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины с 24 членами экипажей. Их обвинили в незаконном пересечении границы РФ и арестовали. Как считает Кристофер Андерсон, российская сторона была виновницей эскалации конфликта.

По словам дипломата, его коллеги из Госдепа «быстро подготовили заявление, осуждающее Россию» за ее действия, однако в Белом доме США заблокировали публикацию этого заявления. «Я отправил послу Волкеру сообщение, что президент (Дональд Трамп.— “Ъ”) ввел эмбарго на любые заявления (по инциденту в Керченском проливе.— “Ъ”)»,— рассказал господин Андерсон.

На вопрос о том, откуда он узнал о предполагаемом запрете на публикации, он ответил, что не помнит точно, но, «вероятно, из телефонного разговора» с коллегами, занимающимися делами Украины. Дипломат добавил, что распоряжение президента США могло быть связано с тем, что Вашингтон хотел получить больше информации об инциденте.

Напомним, украинские моряки вернулись на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой, состоявшегося в сентябре 2019 года. В октябре Государственное бюро расследований Украины начало проверку прошлого руководства страны на причастность к инциденту в Керченском проливе.

Подробнее об обмене читайте в публикации “Ъ”.