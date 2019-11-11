Прошлое руководство Украины проверяют на причастность к инциденту в Керченском проливе

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины выясняет, являются ли правонарушениями действия бывшего руководства страны во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года и были ли эти действия умышленными. Об этом в своем Telegram-канале написал директор ГБР Роман Труба.

«Мы выясняем, были ли правонарушения в действиях руководства государства, которые привели к эскалации конфликта и последующему введению военного положения. Упрощая: мы выясняем, умышленно ли руководство государства направило наших моряков в Керченский пролив, понимая, в том числе, высокую вероятность того, что они попадут в плен. А дальше — обострение конфликта и введение военного положения»,— сообщил господин Труба.

Конкретных фамилий в этом контексте он не привел. Президентом Украины и верховным главнокомандующим в ноябре 2018 года являлся Петр Порошенко (ныне — депутат Верховной рады). Министерство обороны Украины возглавлял Степан Полторак.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины с 24 членами экипажей. Их обвинили в незаконном пересечении границы РФ и арестовали. На родину украинские моряки вернулись в сентябре, после обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.

Подробнее об обмене читайте в публикации “Ъ”.