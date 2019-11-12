Поджог соломы возле Кремля просят не считать терактом

Вчера в Москве было предъявлено обвинение по делу о предотвращенном спецслужбами поджоге в непосредственной близости от Кремля. По версии следствия, осенью 2017 года трое сторонников оппозиционного политика Вячеслава Мальцева собирались сжечь декорации фестиваля «Золотая осень» на Манежной пощади. Следствие квалифицировало эти намерения как попытку организовать террористический акт. Сторона защиты не согласна с квалификацией дела и заявляет о давлении на подсудимых.

Дело участников запрещенного в РФ движения «Артподготовка» рассматривается во Втором западном окружном военном суде под председательством судьи Виталия Бакина. Вчера Андрею Кепти, Андрею Толкачеву и Юрию Корному было предъявлено обвинение по двум уголовным статьям: приготовление к совершению теракта (ч. 1, ст. 30; ч. 2, ст. 205 УК РФ) и участие в террористическом сообществе (ч. 2, ст. 205.4 УК РФ).

Военные прокуроры рассказали, что обвиняемые якобы готовились совершить поджог «тюков соломы, фанеры и других декораций фестиваля "Золотая осень", находившихся между Манежной площадью и отелем Four Seasons». Для этого они намеревались использовать бензин, разлитый в красную канистру и бутылки из-под воды «Шишкин лес». По мнению следствия, поджог должен был отвлечь внимание спецслужб от других, более серьезных террористических актов. Предполагались и другие средства отвлечения внимания — закладывание муляжей бомб в метро, ложные сообщения о минировании объектов и подрыв опор линий электропередачи, который должен был вызвать «энергетическую блокаду Москвы». Все это было нужно Вячеславу Мальцеву для «дестабилизации политической обстановки и влияния на принятие политических решений», уверено обвинение. Таким образом он якобы планировал добиться от правительства досрочного сложения полномочий. Следствие заявило, что «конспиративным местом организации» был загородный дом, в котором Вячеслав Мальцев встречался со своими соратниками.

Напомним, бывший вице-спикер Саратовской облдумы Вячеслав Мальцев основал движение «Артподготовка» и с 2013 года в своем видеоблоге призывал сторонников готовиться к революции. Датой для нее он назначил 5 ноября 2017 года. Однако летом 2017 года он покинул Россию, а в октябре того же года суд заочно арестовал его за призывы к экстремизму. движение «Артподготовка» было запрещено как экстремистское. В конце октября силовики начали арестовывать его сторонников. 5 ноября в нескольких городах России прошли немногочисленные несанкционированные митинги. На них были задержаны свыше 400 человек, большинство в Москве. С тех пор более десяти сторонников Вячеслава Мальцева получили реальные сроки, в основном за организацию массовых беспорядков. В январе 2019 года в Москве трое сторонников господина Мальцева были признаны виновными в приготовлении к совершению теракта. Главной уликой стали 13 «коктейлей Молотова», обнаруженные на съемной квартире. По словам обвиняемых, бутылки им подкинул провокатор, которого следствие якобы отказалось искать. Обвинение в участии в террористическом сообществе с них было снято, трое мужчин были осуждены на сроки до восьми лет.

Адвокат господина Толкачева Анастасия Саморукова выразила несогласие с квалификацией дела и заявила, что поджог сена не может считаться террористическим актом. На вчерашнем заседании Андрей Толкачев отказался признавать вину. Господин Корный также заявил о невиновности: «Все обвинение относительно меня было сфабриковано следствием, все события искажены с целью ввести суд в заблуждение. Используют тяжкие статьи, чтобы меня изолировать от общества. Из-за поджога соломы обвиняют в терроризме. Я находился в стороне, у меня не было изъято ничего запрещенного — даже спичек или зажигалки». Подсудимый подтвердил, что встречался с Вячеславом Мальцевым в загородном доме, но утверждает, что не собирался совершать противоправных действий: «Я простой человек, который хотел рассказать правду, а меня обвиняют в терроризме — меня подставили специально обученные люди с этим бензином».

Третий обвиняемый, Андрей Кепть, признал свою вину в полном объеме. Адвокат Анастасия Саморукова рассказала “Ъ”, что обвиняемые, отказавшиеся признать вину, столкнулись с давлением следствия: «Ни одного ходатайства Толкачева о свидании или телефонном звонке удовлетворено не было, у него был единственный звонок за эти два года. Андрей Кепть, в свою очередь, за свои признательные показания получал регулярные свидания с матерью и супругой, телефонные звонки».

Отметим, правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными трех осужденных ранее за терроризм сторонников Вячеслава Мальцева. На вчерашнем суде присутствовала сотрудница программы поддержки политзаключенных «Мемориала» Дарья Костормина, которая сообщила “Ъ”, что «из-за нехватки информации по делу вопрос о признании фигурантов дела политзаключенными был отложен».

Юрий Слинько