Единороссы нащупали премьерный план

Руководство башкирского отделения «Единой России» вчера вместе с депутатами и политологами обсудило план очередной партийной «перезагрузки». Тему обновления своей деятельности местные единороссы традиционно поднимают после каждых крупных выборов. Однако, как показала дискуссия, на этот раз в партии снова готовы лишь на незначительные усовершенствования. При этом в региональном отделении серьезно задумались над реализацией лоббистских возможностей партии, например, о праве выдвигать кандидата на должность премьера, пост которого в Башкирии остается вакантной.

В Башкирской академии госслужбы и управления при главе республики (БАГСУ) вчера прошло обсуждение очередной программы «перезагрузки» «Единой России», получившей название «Обновление 2.0». Как следовало из выступления главы регионального исполкома партии Рустема Ахмадинурова, единороссы обеспокоены снижением рейтинга и хотят сделать образ партии более «живым», а работу — понятной избирателю.

Здесь стоит отметить, что к теме модернизации и «перезагрузки» в партии прибегают практически после каждых крупных выборов. В Башкирии в сентябре текущего года выбирали главу республики. Ближайшие крупные выборы пройдут в 2021 году — в муниципальные советы, в том числе горсовет Уфы.

Говоря о модернизации и реформах, господин Ахмадинуров сообщил, что на этот раз инициатива исходит от главы региона Радия Хабирова, избранного в конце октября также руководителем регионального политсовета «Единой России». До этого более чем наполовину был обновлен президиум регионального политсовета, добавил докладчик.

Реформы в реготделении партии господин Ахмадинуров предложил начать с пересмотра работы 3,6 тыс. первичных отделений «Единой России». Например, создавать их не по месту жительства, а по месту работы партийцев. При этом, можно было понять из выступления главы исполкома, он сам не уверен, что все «первички» реально работают, а тем более платят партийные взносы.

Кроме того, господин Ахмадинуров предложил сформировать кодекс чести единоросса, прописать в нем правила поведения и требовать от членов партии соответствия «достойному имиджу». Дежурно прозвучало предложение о том, чтобы активизировать работу членов партии в социальных сетях. «Такое ощущение, что в соцсетях ведется война на уничтожение всего справедливого и порядочного»,— пожаловался Рустем Ахмадинуров.

Чаще всего, излагая программу «перезагрузки», глава регионального исполкома поддавливал тему незадействованных лоббистских возможностей партии. Несколько раз он возвращался к тому, что «Единая Россия», получившая на выборах в Курултай большинство, имеет право рекомендовать свою кандидатуру на пост премьер-министра. При первом упоминании Рустем Ахмадинуров сослался на «мировую практику» таких назначений, а ближе к окончанию дискуссии перешел к прямому предложению: «Давайте мы предложим кандидатуру премьер-министра. Пусть кандидат, который потом изберется, будет политически ответственен перед партией!». Впрочем, было не очень ясно, кому адресован этот призыв. Кандидатуру премьера в Курултай (должность остается вакантной) вносит глава республики, который в дискуссии не участвовал. Утверждают кандидатуру депутаты Курултая, но, как заявил в начале господин Ахмадинуров, многие из них обсуждение «перезагрузки» проигнорировали, в том числе вице-спикер Рустам Ишмухаметов.

Политологам предложенная программа реформ показалась не убедительной в условиях общего партийного кризиса. Так, модератор дискуссии, бывший ректор БАГСУ Сергей Лаврентьев напомнил, что «Единая Россия» как правящая партия должна отвечать по всем претензиям, которые есть у граждан к власти. В реформирование «первичек» политолог не верит, так как они формировались «сверху» и работали на единственную задачу — мобилизацию во время избирательных кампаний. Главной угрозой имиджу партии господин Лаврентьев назвал коррупцию, процветающую в стране, а также инфляцию, и напомнил, что немало единороссов оказалось «за решеткой за реальные преступления», на что Рустем Ахмадинуров возразил, что в таких случаях из «Единой России» сразу исключают.

Одним из недостатков партии господин Лаврентьев назвал плохую представленность в ней женщин и предложил устанавливать квоты, чтобы в России, как в Германии, появились «женщины — министры обороны».

Главным критиком программы обновления и самой «Единой России» вчера выступил заведующий кафедрой политологии, социологии и философии БАГСУ, профессор Юрий Дорожкин, заявивший, что в программе «конь не валялся». Предложенные тезисы настолько элементарны, что ими партия должна была заниматься с момента рождения, тогда бы не было необходимости в «перезагрузке», отметил он. Политолог отметил, что политические партии формируются из людей, заразившихся «какой-то идеей», а не теми, кто «на авторитете главы государства въедет в региональный или федеральный парламент». Он указал, что башкирские единороссы чаще всего не имеют позиции по самым актуальным вопросам, начиная от повышения пенсионного возраста и заканчивая экологической ситуацией в Сибае. «В России произошла дискредитация и вырождение института партии как посредника между обществом и государством»,— заключил эксперт, напомнив, что «элита» может рождаться «только в условиях реальной политической конкуренции». В финале своего выступления профессор призвал единороссов поддержать БАГСУ, которая «по-тихому закрывается», в частности, в вузе уже нет приема абитуриентов на политические науки. «А потом удивляемся, почему у нас политическая неграмотность. Чтобы было меньше людей на площадях, надо поднимать политическую культуру населения»,— отметил профессор.

Его выступление было прервано Сергеем Лаврентьевым, который напомнил докладчику о регламенте.

А Рустем Ахмадинуров, не пообещав профессору ничего конкретного, свернул дискуссию, отметив, что она продлится до середины декабря на других совещаниях.

Влада Шипилова