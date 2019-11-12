Раздачи не надо

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) пытается признать ненадлежащей рекламу услуг юристов, специализирующихся на спорах с кредитными организациями. С продвижением таких услуг возле банковского офиса в микрорайоне Сипайлово в Уфе сотрудники УБРиР столкнулись летом 2018 года. Попытка признать рекламу ненадлежащей в республиканском управлении ФАС оказалась безрезультатной. Автором рекламы на основании косвенных признаков в УБРиР считают общественную организацию «Форт-Юст», выигравшую серию разбирательств в пользу банковских клиентов. Но предоставить доказательства этого авторства юристы УБРиР не смогли.

УБРиР не смог ни в башкирском управлении ФАС, ни в арбитражном суде республики доказать нарушение федерального закона о рекламе неустановленными изготовителями листовок, распространявшихся возле отделения банка в микрорайоне Сипайлово Уфы в августе 2018 года. В листовках рекламировались услуги юристов, обещавших банковским клиентам вернуть уплаченные банкам суммы. Клиентов информировали, что их кредиты «облагаются комиссиями, которые взимаются незаконно», а также о том, что банки берут с них «лишние» деньги и навязывают дополнительные возмездные услуги.

В материалах, которыми были проиллюстрированы листовки, УБРиР узнал свои документы. Например, выдержку из кредитного договора с клиентом банка Романом Медведевым, который оформил дополнительный банковский продукт «Универсальный» (такой кредитный продукт был на тот момент в пакетах УБРиР). В другой листовке упоминалось решение Кировского райсуда Уфы по иску заемщика УБРиР Руслана Кандарова, взыскавшего с банка в 2017 году более 60 тыс. руб. компенсации неиспользованных услуг по пакету «Универсальный», а также моральный вред и штраф.

В начале года банк обратился в башкирское УФАС с требованием признать рекламу нарушающей статью 5 закона о рекламе, запрещающую распространение некорректных сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию. В своем заявлении УБРиР указал, что сведения о пакете дополнительных платных услуг «Универсальный», которые были в листовке, не соответствуют действительности. Рекламодателем в своей жалобе банк указал региональную общественную организацию защиты прав потребителей «Форт-Юст», представлявшую в суде интересы Руслана Кандарова. Однако УФАС, возбудив разбирательство в отношении «Форт-Юста», в апреле 2019 года его прекратило, так как не нашло доказательств того, что организация была заказчиком рекламы.

Представители «Форт-Юста» в ходе разбирательства заявили, что заказчиком рекламного продукта организация не была, коммерческой деятельности она не ведет, возмездные услуги не оказывает и не имеет договора на распространение рекламы. Указанные в рекламе сайт (юрист-уфа.рф, ныне не работает) и телефоны «Форт-Юсту» не принадлежат.

Вероятным распространителем рекламы, по версии полиции, мог быть житель Уфы Евгений Ребров. Однако он, в свою очередь, сообщил, что распространял листовки возле офиса УБРиР не в августе, а в июле и делал это не по договору с «Форт-Юстом», а в помощь своему отцу-юристу Александру Реброву, который специализируется на возврате банковских комиссий.

Оспорить выводы антимонопольного ведомства в арбитражном суде Башкирии УБРиР также не удалось. Суд счел, что доказательств нарушения закона о рекламе в листовках банк не предоставил. Поскольку факт участия организации «Форт-Юст» в качестве заказчика и распространителя рекламы доказан не был, у УФАС отсутствовали основания для возбуждения дела по признакам нарушения законодательства о рекламе по вышеуказанному обстоятельству, отметил суд. Остальные доводы заявителя он отклонил как несостоятельные и основанные на неверном толковании норм права.

• Региональная общественная организация защиты прав потребителей «Форт-Юст» образована в Уфе в октябре 2010 года. Специализируется на юридической помощи в спорах граждан с банками, автосалонами, микрофинансовыми организациями, застройщиками, магазинами. Учреждена Алевтиной и Азатом Арслановыми, Эльзой Самохиной.

Руководитель «Форт-Юста» Валерий Самохин сообщил „Ъ“, что организация сотрудничает с Александром Ребровым, но договор предусматривает лишь представление интересов организации в судах.

В пресс-службе УБРиР намерены обжаловать решение арбитражного суда Башкирии, так как УФАС не установил лиц, распространявших листовки.

По мнению юристов, банку следовало избрать другую тактику. «Лучше было подать иск о признании содержания рекламы недостоверной и вводящей в заблуждение, поскольку в данном случае важен не сам заказчик и распространитель рекламы, а ее суть»,— отметил ведущий юрист юридической фирмы Intellect Михаил Хохолков.

«Банк не смог подтвердить прямую связь между листовкой и „Форт-Юстом“, поэтому шансы на успешное оспаривание небольшие, если банк не приобщит другие доказательства»,— отметил старший юрист юридической компании Versus.legal Сергей Ковальков. Управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин добавил, что, даже если банку удастся доказать, что «Форт-Юст» имеет отношение к распространенной рекламе, отмена решения УФАС маловероятна. «В этом случае нужно будет еще предоставить подтверждение того, что реклама нарушает закон, а из текста решения суда такой вывод сделать нельзя»,— заключил юрист.

Булат Баширов