Астрахань не справляется с гарью

В Астрахани экологические активисты, возмущенные постоянным запахом гари в городе, намерены выйти на протестный митинг. По их словам, причиной запаха, который усиливается по ночам, являются несколько мусоросжигающих предприятий и нелегальный мусорный полигон. С начала ноября астраханское управление МЧС зафиксировало более 300 обращений граждан, жалующихся на запах гари. В природоохранной прокуратуре заявляют, что выбросы в пределах допустимой ­концентрации.

Вчера астраханские экологические активисты подали в администрацию Астрахани уведомление о проведении 22 ноября митинга в связи с неблагоприятной экологической обстановкой. Об этом „Ъ“ сообщил руководитель местного отделения Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Долиев. По его словам, поводом для недовольства стал непрекращающийся запах горящего мусора в Астрахани и окрестностях. Проблема, по его словам, возникла из-за тления на полигоне твердых бытовых отходов, а также из-за нескольких мусоросжигающих предприятий.

Региональное управление МЧС в субботу сообщило, что с начала ноября на единый номер службы спасения в Астраханской области поступило 326 обращений граждан, связанных с запахом, «не свойственным атмосферному».

Пик звонков был с 8 по 9 ноября, когда в МЧС по телефону поступило 133 жалобы на запах гари.

Проверка МЧС выявила очаги активного тления на территории полигона твердых бытовых отходов вблизи села Фунтово Приволжского района. Фунтовский полигон, занимающий 37 га принадлежащей МО город Астрахань земли, был закрыт еще в 2013 году, за два года до этого был разработан проект рекультивации, но фактически объект продолжает функционировать: по словам активистов, на него возят мусор жители близлежащих населенных пунктов, а также «черные возчики» — организации или частные лица, не имеющие официального договора с региональным оператором по вывозу ТКО в регионе (ООО «Экоцентр», входит в ГК «Чистый город»). Рядом с полигоном расположен несанкционированный скотомогильник.

Как утверждает Михаил Долиев, свалка возле Фунтово не единственный источник гари. Проблемы создают также два мусоросжигающих завода: ООО «Дамаск» и ООО «Единый санитарно-экологический комплекс». В сентябре экоактивисты написали жалобу в природоохранную прокуратуру на то, что организации не выполняют требования экологического законодательства. Надзорное ведомство подтвердило факт незначительных нарушений, и компании оштрафовали. При этом координатор астраханской организации «Экологический патруль» Антон Гламаздин отмечает, что природоохранная прокуратура не видит серьезных нарушений в работе «печек». «По закону допускается сжигание отходов ниже пятого класса опасности. Они приезжают днем на объект, проводят замеры, фиксируют допустимую концентрацию вредных веществ в атмосфере и разрешают работу. А ночью, пока прокуратура спит, на них сжигаются пластик и остальные вредные вещества»,— заявляет господин ­Гламаздин.

В сентябре астраханцы начали сбор подписей на сайте change.org под обращением к волжскому межрегиональному природоохранному прокурору Вениамину Селифанову. Подписанты отмечают, что в Астрахани систематически в атмосфере появляется дым с характерным «химическим» запахом, это наблюдается преимущественно в вечерние и ночные часы. «В последние полгода ситуация усугубилась, несмотря на заверения регионального центра МЧС о взятии под контроль очагов возгорания и борьбе с так называемыми поджигателями несанкционированных свалок и сухой растительности»,— говорится в обращении. Его авторы просят господина Селифанова «взять под личный контроль ситуацию в регионе, устранить причины вялотекущей экологической катастрофы и наказать виновных в ее возникновении».

Депутат Госдумы от Астраханской области Олег Шеин подтверждает, что жалобы на качество воздуха участились: «Ситуация усугубляется тем, что в низовьях Волги весной и осенью горит камыш. Но запах, который распространяется в городе сейчас, точно не из-за камыша. Это запах, характерный для горения химических продуктов».

На прошлой неделе в эфире одной из местных телекомпаний заместитель Волжского межрегионального прокурора Валерий Сигизеков подтвердил, что астраханская природоохранная прокуратура связывает запах гари в Астрахани с фунтовским полигоном. «Экстремально высоких и высоких превышений загрязнения воздуха не отмечено»,— заявил господин Сигизеков.

Сергей Петунин