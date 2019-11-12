Клиентов поманили тарифом

Приход на фондовый рынок частного инвестора заставляет крупных брокеров более пристально следить за конкурентоспособностью своих предложений. Помимо разработки мобильных приложений, расширения списка инструментов в ход идут и проверенные методы привлечения клиентов — снижение брокерской комиссии. Впрочем, как отмечают участники рынка, комиссионные у брокеров отличаются слабо и клиенты обращают больше внимания на сопутствующие услуги.

«ВТБ Капитал Инвестиции» до конца ноября снизил комиссионное вознаграждение на 15% по сделкам с ценными бумагами и иностранной валютой. Об этом компания объявила в понедельник, 11 ноября. Предложение актуально как для новых, так и для действующих клиентов ВТБ. Главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов отмечает, что основной тренд на российском фондовом рынке — приход большого количества начинающих инвесторов. «На фоне снижения ставок по депозитам растет интерес населения к инвестиционным продуктам, и мы стараемся его удовлетворить»,— заявил он.

ВТБ в настоящее время входит в тройку крупнейших брокеров Московской биржи по числу зарегистрированных клиентов. Согласно данным торговой площадки, по итогам октября 2019 года у Сбербанка было 1,023 млн клиентов, у Тинькофф-банка — 806 тыс. клиентов, у ВТБ — 570 тыс. клиентов. С начала года в абсолютных цифрах максимальный прирост клиентов наблюдался у Тинькофф-банка — 520 тыс., Сбербанк привлек 479 тыс. человек, ВТБ — 250 тыс. человек. У Сбербанка два тарифа, за совершение сделок на фондовом рынке Московской биржи комиссия в зависимости от объема сделок составляет 0,018–0,3% от оборота за торговый день. Минимальная брокерская комиссия Тинькофф-банка составляет 0,025–0,3% в зависимости от тарифа. По базовым тарифам ВТБ минимальная комиссия составляет 0,015% при дневном обороте более 100 млн руб., в тарифах вне зависимости от оборота комиссия составляет 0,0413–0,05%.

Участники рынка отмечают, что размер комиссионных является хоть и значимым фактором, но не единственным при выборе брокерской компании. Президент «Финама» Владислав Кочетков считает, что комиссия имеет значение для начинающих инвесторов: «У нас порядка 30% новых счетов открываются на тариф FreeTrade, где нет брокерской комиссии за операции на российском фондовом рынке». Однако, по его словам, клиент обязательно сравнивает тарифы, которые наряду с объемом предоставляемых сервисов и отзывами о компании на начальном этапе играют ключевую роль при выборе контрагента. Косвенно это подтверждает и международная практика — например, успех таких проектов, как Robinhood.

Вместе с тем директор по брокерскому бизнесу «БКС Брокер» Олег Чихладзе отмечает, что у всех брокеров на сегодняшний день тарифы приблизительно одинаковые. «Для клиента, который не совершает огромное количество сделок в день, комиссия не является большой статьей расходов»,— говорит он. По его словам, в основном клиенты смотрят на совокупность факторов — надежность брокера, наличие сервисов и продуктов. «В целом для брокеров сама комиссия не является единственным источником доходов, раз-два в месяц каждый из брокеров подобные акции делает»,— говорит он. Директор инвестиционного бизнеса Тинькофф-банка Дмитрий Панченко также не видит эластичности спроса по размеру тарифа: «Клиент ориентируется сразу на несколько параметров — технологичность брокера, удобство и простоту сервиса, разнообразие инструментов, широкую продуктовую линейку, доступную аналитику и прочее».

Полина Смородская, Виталий Гайдаев