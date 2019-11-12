Учредители оплатят банкротство

Конкурсный управляющий ООО «Управление механизации ТДС» подал заявление о привлечении шестерых контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности в размере 1,8 млрд руб. Такова общая сумма долга предприятия перед кредиторами. По словам управляющего, в деле имеются признаки преднамеренного банкротства. Компания аффилирована с ООО «Тоннельдорстрой», которое разорилось в процессе работ на олимпийской стройке и было признано банкротом в 2014 году с долгом 1,9 млрд руб. Эксперты отмечают, что в большинстве случаев суды снижают либо размер, либо количество привлеченных к субсидиарной ответственности.

Конкурсный управляющий ООО «Управление механизации "Тоннельдорстрой"» Александр Павлов подал заявление о привлечении шестерых контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Это Владимир Данилов, Елена Митянина, Юрий Мордвинков, Николай Братко и Александр Филоненко. Все они являлись совладельцами предприятия с 2009 года, в 2013 году 45% доли в уставном капитале компании перешло к Владиславу Петрашеву — он также числится в списке привлекаемых к ответственности по долгам предприятия. Сумма требований составляет 1,8 млрд руб.

Согласно данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «Управление механизации "Тоннельдорстрой"» зарегистрировано в июне 2006 года в Сочи. Основной вид деятельности — подготовка строительной площадки. Отчета о финансовых результатах в системе нет. Предприятие принимало участие в строительстве олимпийских объектов, в частности, автодорог в Сочи и Красной Поляне.

Процедура наблюдения в отношении ООО была введена в январе 2014 года по заявлению ООО «Автосфера», сумма требований составила 3,6 млн руб. Краевой арбитражный суд признал предприятие банкротом в декабре того же года. Общий долг компании перед кредиторами составляет 1,8 млрд руб. В их числе УФНС России по Краснодарскому краю, банк ВТБ, Пенсионный фонд, ЗАО «Росшина-Инвест» и еще свыше десятка физических и юрлиц.

С 2014 года конкурсный управляющий ООО «Управление механизации "Тоннельдорстрой"» судится с УФНС и некоторыми кредиторами с целью снижения долговой нагрузки предприятия.

Как рассказал конкурсный управляющий Александр Павлов, в деле имеется целый ряд нарушений. «Два руководителя не подали заявления о несостоятельности, несмотря на то, что предприятие было уже в глубоком кризисе, что и привело в итоге к банкротству, а остальные бездействовали. Кроме того, я считаю, что имеются признаки преднамеренного банкротства, о чем и сообщил в начале этого месяца прокуратуру, где заявление приняли к рассмотрению»,— сказал конкурсный управляющий. По его словам, прямой долг предприятия составляет приблизительно 700 млн руб., все остальное — это другие обязательства, например поручительство за ООО «Тоннельдорстрой» перед банком ВТБ в размере 600 млн руб. «Есть долги по зарплате, перед налоговой и пенсионным фондом. Остальное — долги других предприятий, по которым ООО "Управление механизации ТДС" выступало поручителем»,— пояснил Александр Павлов. Он добавил, что к настоящему времени обеспечительные меры на имущество учредителей наложены не были.

ООО «Тоннельдорстрой» признано банкротом в октябре 2104 года. В списке его учредителей также числятся Владимир Данилов, Елена Митянина и Юрий Мордвинков. ООО «Тоннельдорстрой» выступало подрядчиком олимпийских строек, на момент банкротства задолженность достигала 3,7 млрд руб., из которых 1,9 млрд руб. были подтверждены судами. Имущество общества, включая дебиторку, оценивалось в 1,8 млрд руб. «Тоннельдорстрой» строил объекты для Олимпиады-2014 с 2009 года и считался одним из крупнейших подрядчиков на возведении инфраструктуры для Игр. Сайт организации сообщал, что она участвовала в создании автодороги от села Эсто-Садок до комплекса «Горная карусель», прокладывала дублер Курортного проспекта. В 2014 году между «Тоннельдорстроем» и департаментом автодорог края состоялся зачет взаимных требований, по которому компания отказалась от претензий к департаменту на 2,1 млрд руб. (неустойка за опоздание с предоставлением документации и участков под прокладку олимпийских дорог). Взамен департамент не стал взыскивать с общества 1,16 млрд руб. за срыв сроков строительства. Большая часть долгов кредиторам была выплачена, к ответственности никто из учредителей не привлекался.

По данным аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александра Осина, из ста арбитражных дел о привлечении к субсидиарной ответственности собственников и руководителей компаний за 2018 год в 28% дел суды полностью отказали в удовлетворении требований о привлечении к субсидиарной ответственности, в 33% привлекли полностью, а в 41% снизили либо размер, либо количество привлеченных. Поэтому, по мнению аналитика, высока вероятность, что и в этом деле попытка привлечь учредителей к ответственности не увенчается успехом.

Елена Рыжкова