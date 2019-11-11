Расходы на транспортную реформу включены в губернаторские поправки к проекту бюджета Петербурга

Как и сообщал ранее “Ъ-СПб”, расходы на транспортную реформу включены в губернаторские поправки к проекту бюджета Петербурга на 2020 год. По данным «Фонтанка.ру», в поправках предусмотрено выделение 11,22 млрд рублей.

Однако, по данным “Ъ-СПб”, средства на транспортную реформу были включены для «соблюдения формальностей», а более детальные расчеты, формат реформы и размер тарифа еще обсуждаются транспортным и финансовым блоками Смольного.

Напомним, что реформа предполагает переход на новую модель управления коммерческими перевозчиками в городе и сокращение более 200 коммерческих маршрутов.