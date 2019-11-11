Из-за ремонта «Скандинавии» транспорт направят в объезд

На 70 км трассы «Скандинавия» в Ленобласти начинается демонтаж путепровода. Работы проводятся в рамках реконструкции федеральной трассы.
Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», транспортный поток с региональной дороги «Ушково — Гравийное» будет направляться на временную объездную дорогу, пересекающую трассу А-181 «Скандинавия».
Кроме того, после того, как путепровод будет разобран, транспортный поток с основного хода федеральной трассы, будет направлен на обустроенную временную объездную дорогу, построенную рядом с существующим дорожным полотном. Измененная схема движения будет действовать до окончания строительства путепровода.
ФКУ «Упрдор “Северо-Запад”» (входит в Росавтодор) выбрало подрядчика на расширение второго этапа трассы «Скандинавия», от поселка Огоньки до 100 км, за 8,65 млрд рублей. Единственным участником аукциона стало АО «ВАД», которое проводило реконструкцию первого участка с 47-го по 65-й км, общей стоимостью 10,1 млрд рублей. Всего планируется последовательно реконструировать пять участков трассы «Скандинавия». Общая стоимость проекта — 90 млрд рублей. Полная модернизация автодороги должна завершиться к 2030 году.