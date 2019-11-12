Аренда повышает ставки

По данным аналитиков недвижимости, за последний месяц стоимость аренды жилья в Нижнем Новгороде росла быстрее, чем в других крупных городах. На фоне среднего роста цен в пределах 1% аренда квартиры в приволжской столице подорожала на 6%. Предпосылок для снижения стоимости съемного жилья нет, считают эксперты, объясняя это ежегодным ростом тарифов на коммунальные услуги, оплата которых ложится на арендаторов. Они отмечают, что реальную динамику рынка съемного жилья не позволяет увидеть большой процент теневых предложений.



В ноябре в 15-ти крупнейших городах России средние ставки аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир, по данным аналитиков ЦИАН, выросли на 1% по сравнению с октябрем. Нижний Новгород оказался первым среди городов-миллионников по динамике роста цен. По данным ЦИАН, аренда однокомнатной квартиры в приволжской столице подорожала за месяц на 6% и составила 18 тыс. руб. Стоимость съемной двухкомнатной квартиры выросла на 7%, до 27,4 тыс. руб.

Согласно расчетам ЦИАН, в Москве средняя цена аренды однушки увеличилась к октябрю на 1%, двушки — на 4%. Однокомнатные квартиры в столице сдаются в среднем за 37,5 тыс. руб. в месяц, двухкомнатные — за 53 тыс. руб. В Санкт-Петербурге можно снять однокомнатный вариант жилья за 30,5 тыс. руб. (рост на 5%) и двухкомнатный за 46,5 тыс. руб. (цены остались прежними).

При этом рост цен произошел не во всех городах. Например, в Казани ставки за месяц снизились на 3% и 8% соответственно, аренда однокомнатной квартиры там обойдется в 17,1 тыс. руб., двухкомнатной — в 23 тыс. руб. В Новосибирске цены на аренду однокомнатной квартиры опустились на 3%, до 19 тыс. руб., тогда как двухкомнатные подорожали на 1% и сдаются в среднем за 26 тыс. руб. В Екатеринбурге за аренду попросят 23,2 тыс. руб. и 35 тыс. руб. соответственно — цены в ноябре там снизились на 3% и 2% соответственно. Похожая динамика наблюдается в Омске, Волгограде и Челябинске, где средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры колеблется в пределах 14 тыс. руб., двухкомнатной — 19,5 тыс. руб.

По экспертным оценкам, в целом аренда жилья в России за год выросла на 13%. Больше остальных подорожали однокомнатные квартиры в Казани (на 17,8%), Санкт-Петербурге (на 10,8%) и Омске (на 8,9%). Как отмечают аналитики рынка, спрос на арендное жилье в столице давно сформировался под влиянием цен и увеличивается из-за роста бюджета покупки собственной недвижимости. Данное обстоятельство в целом влияет на рост средней стоимости аренды жилья в России.

Рынок аренды жилья в Нижнем Новгороде, как и во всей России, остается «серым» в основной своей массе, отмечает директор Нижегородского центра научной экспертизы (оказывает консалтинговые и брокерские услуги в сфере недвижимости) Татьяна Романчева. По ее словам, из всех опубликованных объявлений об аренде недвижимости официально с прохождением всех налоговых процедур и заключением договоров регистрируется в лучшем случае 20% предложений. «Сколько объявлений попадает на ЦИАН и насколько репрезентативна эта выборка — сложно сказать. Многие собственники жилья давно работают с риелторами, квартиры подороже могут сдаваться на Booking.com и других сервисах. Поэтому на самом деле сложно представить реальную картину рынка. И если стоимость аренды возросла, это может говорить о том, что у них размещаются более дорогие объявления», — ­говорит госпожа Романчева.

Если цены на вторичном рынке подстегивает невысокий процент ввода нового жилья, то рост арендных ставок обеспечивают дорожающие коммунальные услуги, считает эксперт. «Покупатели новых квартир в последнюю очередь думают об оплате коммунальных платежей. Этот фактор как раз и вступает в силу при съеме или сдаче в аренду жилья. Это сдерживает общий рост на рынке аренды квартир, поскольку квартиросъемщики, как правило, вынуждены брать эти расходы на себя», — полагает Татьяна Романчева. По ее словам, в среднем стоимость аренды ежегодно растет в пределах 5%, а статистика за месяц не является показательной. Как отмечает эксперт, на стоимость аренды может влиять сезонность, но ежегодная индексация коммунальных услуг не оставляет предпосылок для ее снижения.

Владимир Зубарев