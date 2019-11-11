На строительство мусоросортировочных полигонов в ХМАО направят 10 млрд рублей

Инвестиции в строительство пяти межмуниципальных полигонов для сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре оценивается в сумму около 10 млрд руб., пишет «Интерфакс-Урал» со ссылкой на руководителя АО «Югра-Экология» Максима Медведева.

По его словам, часть средств выделит бюджет, часть - компании, с которыми будут заключены концессионные соглашения на строительство полигонов. В настоящее время в регионе строится полигон ТКО в Нефтеюганском районе.

Также до конца текущего года запланировано подписание концессионных соглашений на строительство полигона в Нижневартовске. Еще по трем полигонам — в Ханты-Мансийске, Нягани и Сургуте — до конца года будут объявлены конкурсы на право заключения концессий.

Строительство всех полигонов планируется завершить до 2024 года.

АО «Югра-Экология» является региональным оператором по обращению с ТКО в ХМАО. АО зарегистрировано в Ханты-Мансийске, 54,5% принадлежит Фонду развития Югры (единственный акционер — правительство ХМАО), 25% владеет ООО «Тэкконс», 20,5% — АО «ЮТЭК-Региональные сети».