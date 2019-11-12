«РЭП Холдинг» сменил президента

Президентом АО «РЭП Холдинг» (РЭПХ) назначен Евгений Кислицын, до этого работавший директором по развитию ООО «Воздушные ворота Северной столицы». Господин Кислицын сменил в компании Тагира Нигматулина, проработавшего в РЭПХ три года. По мнению аналитиков, основная задача нового руководителя РЭПХ — снижение долговой нагрузки, которая на конец 2018 года составляла 42 млрд рублей.

Совет директоров РЭПХ назначил Евгения Кислицына президентом холдинга вместо Тагира Нигматулина, работавшего в компании с осени 2016 года. По словам председателя совета директоров «РЭП Холдинга» Карена Карапетяна, основными задачами Евгения Кислицына на посту президента будут актуализация стратегии развития холдинга, дальнейшее развитие конкурентоспособного портфеля инновационной продукции и сервисного направления бизнеса, а также повышение операционной эффективности.

Евгений Кислицын — выпускник Уральского государственного технического университета по специальности «Экономика и управление на металлургических предприятиях». Свою карьеру начал с аудиторско-консалтингового бизнеса, где в течение восьми лет осуществлял методическое и административное руководство консалтинговыми и аудиторскими проектами на крупных предприятиях. С 2006 по 2011 год на позиции первого заместителя гендиректора, а затем гендиректора занимался развитием Уральского турбинного завода. С 2011 по 2013 год в ООО «Интерминералс Менеджмент» (добыча золота и платины) на позиции финансового директора отвечал за реструктуризацию кредитного портфеля, привлечение финансирования на операционную деятельность и реализацию новых инвестиционных проектов. С 2013 по 2015 год в должности исполнительного директора ОАО «РостовАэроИнвест» руководил проектом строительства аэропортового комплекса «Платов» в Ростове-на-Дону. С 2015 по 2017 год в должности исполнительного директора Alvarez & Marsal отвечал за проекты по антикризисному управлению, повышению операционной эффективности крупных компаний в различных отраслях промышленности.

С 2017 по 2019 год работал директором по развитию, был членом правления ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (аэропорт Пулково), членом правления Международной ассоциации аэропортов.

«Поскольку в отличие от Тагира Нигматулина, который все же был профильным специалистом, новый руководитель скорее является финансовым менеджером по своему предыдущему профессиональному опыту, то, видимо, как раз повышение операционной эффективности и станет его главной задачей»,— считает аналитик «Финам» Алексей Калачев. По его словам, РЭПХ остается хронически убыточным предприятием в течение ряда последних лет. «И это несмотря на обеспеченность заказами со стороны предприятий группы "Газпром". Впрочем, это вряд ли вина прежнего руководства. Скорее это стиль организации финансовых потоков в орбите "Газпрома". У "РЭП Холдинг" копится дебиторская задолженность, но предприятие обеспечено заемным финансированием»,— рассуждает аналитик.

«Для РЭПХ одной из ключевых задач является снижение долговой нагрузки. На конец 2018 года чистый долг холдинга составлял 42 млрд рублей при операционной прибыли в 819 млн рублей,— согласен аналитик ИК «ЛМС» Дмитрий Марков.— Также группе необходимо наращивать портфель заказов, стремиться выходить в новые ниши. Текущий объем производства пока не позволяет холдингу выйти в чистую прибыль».

Глава агентства Infoline-аналитика Михаил Бурмистров добавляет, что основная задача нового руководителя — обеспечение эффективной интеграции в ООО «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ подписал соглашение о намерении выкупить РЭПХ у Газпромбанка в октябре) и увеличение продаж турбин, комплектующих и сервисных услуг компаниям холдинга.

Алексей Кириченко