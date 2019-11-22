«Росводоканал Воронеж» заинтересован в создании благоприятных условий для бизнеса

Фото: РВК-Воронеж

«Росводоканал Воронеж» принял участие в работе VI Воронежского форума предпринимателей. Форум проводится под эгидой Правительства Воронежской области, общероссийской общественной организации Опора России и Центра поддержки предпринимательства. Одно из крупнейших деловых мероприятий столицы Черноземья сегодня является экспертной площадкой, где обсуждаются вопросы взаимодействия бизнес-сообщества с властями и предприятиями региона.

В рамках работы секции «Административные барьеры для предпринимателей: проблемы взаимодействия бизнеса и власти» на юридические вопросы представителей бизнес-сообщества региона ответил руководитель правовой службы «РВК-Воронеж» Сергей Ваничкин.

«Несмотря на то, что мы впервые участвуем в этом мероприятии, «РВК-Воронеж» открыт к диалогу и поиску компромиссных решений в рамках правового поля. Мы всегда готовы выслушать мнения предпринимателей, чтобы выстроить совместную работу. С позиции естественного монополиста компания заинтересована в формировании эффективных коммуникаций и создании благоприятных условий для бизнеса в столице Черноземья», - отметил Сергей Ваничкин.

Самые распространенные вопросы в деятельности «РВК-Воронеж», которые интересуют предпринимателей города, связаны с выполнением или разъяснением требований федеральных законов «Об энергосбережении» и «О водоснабжении и водоотведении». В частности, о несанкционированных подключениях и начислениях за негативное воздействие на централизованную систему ВиВ. Каждое обращение, полученное от предпринимателей по завершении работы секции, будет рассмотрено юридической службой «РВК-Воронеж» в индивидуальном порядке. Юристами компании также будут подготовлены предложения по решению конкретных вопросов.