Платежные карты Apple проверят на гендерное неравенство

Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) начинает расследование в отношении компании Apple и банка Goldman Sachs после жалоб клиентов компании на сексизм и дискриминацию, сообщает BBC. Жалобы касаются установки для пользователей Apple Card разного пола разных кредитных лимитов.

Первым о странностях в политике американской корпорации в отношении держателей Apple Card написал предприниматель Дэвид Хайнемайер. «Apple Card — просто гребаная сексисткая программа. Мы с женой подавали заявление на совместный возврат налогов, живем в штате, признающем совместную собственность супругов, и мы женаты долгие годы. Однако алгоритм Apple полагает, что я заслуживаю лимит по кредитке в 20 раз выше, чем у моей жены»,— написал господин Хайнемайер в Twitter.

Позднее об этом же написал Стив Возняк — человек, основавший Apple вместе со Стивом Джобсом: «То же самое и у нас. У нас нет раздельных банковских счетов с супругой, или кредитных карт, или любых других активов. На всех наших картах у нас с ней одинаковый кредитный лимит… Но на Apple Card разница составляет десять раз».

Как следует из заявления DFS, регулятор намерен проверить эти и другие сообщения о предвзятой политике со стороны Apple, добавив, что нарушением закона штата является любая дискриминация — будь то умышленная или непреднамеренная.

Apple Card — совместное предприятие Apple Inc и банка Goldman Sachs. Представитель банка уже заявил, что кредитные решения банка основываются «на кредитоспособности клиента, а не на таких факторах, как пол, раса, возраст, сексуальная ориентация или любая другая основа, запрещенная законом».

Кирилл Сарханянц