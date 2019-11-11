Следователь МВД из Сочи объявлен в международный розыск

Басманный суд Москвы заочно избрал в меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении следователя Руслана Хавдока, обвиняемого в получении особо крупных взяток (два эпизода по ч. 6 ст. 290 УК РФ). Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила “Ъ”, что мера пресечения избиралась судом заочно, поскольку подозреваемый Хавдок объявлен в международный розыск. Другие подробности уголовного дела в суде не сообщают.

Руслан Хавдок занимал должность следователя следственного управления УВД города Сочи, в настоящее время такого сотрудника в УВД нет, в пресс-службе полиции ситуацию не комментируют.

По данным следственного управления СКР по Краснодарскому краю, уголовное дело в отношении Руслана Хавдока расследует ГСУ СКР по Москве. На сайте Басманного суда упоминаются еще два уголовных дела в отношении Руслана Хавдока: по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество), данные дела в суде не комментируют. Оперативно получить комментарий ГСУ СКР по Москве не удалось.

Анна Перова, Краснодар