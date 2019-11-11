Табачного дистрибутора Худояна перевели под домашний арест

Владельца табачной дистрибуторской компании Optima Development Альберта Худояна под домашний арест. Ранее бизнесмен находился в СИЗО по делу о мошенничестве на 2 млрд руб.

«Тверской суд удовлетворил ходатайство следственных органов об изменении Худояну меры пресечения на домашний арест до 11 января 2020 года»,— сообщил его адвокат Александр Забейда агентству ТАСС.

Еще один адвокат Сергей Чижиков заявил, что добиться перевода под домашний арест удалось благодаря вмешательству бизнес-омбудсмена Бориса Титова и жалобам в различные инстанции. Благодаря этому на прошлой неделе следствие обратилось с ходатайством об изменении меры пресечения.

«По нашему мнению, невозможным стало отрицать очевидный факт — что дело является очевидно предпринимательским»,— сказал господин Чижиков (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, Альберта Худояна задержали в июне. По версии следствия, он «путем обмана приобрел право на владение тремя земельными участками» общей стоимостью 2 млрд руб. В середине июня Тверской суд Москвы отправил бизнесмена под домашний арест до 14 августа, однако прокурор оспорил решение первой инстанции, поскольку обвиняемый имеет двойное гражданство и может скрыться от следствия. Кроме того, потерпевший по делу заявил, что получал угрозы от Альберта Худояна.

Подробности — в материале “Ъ” «Бизнесмену избрали меру лечения».