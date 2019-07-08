Бывшего табачного дистрибутора Худояна отправили в СИЗО

Мосгорсуд отправил бывшего владельца табачной дистрибуторской компании «Оптима» Альберта Худояна в СИЗО по делу о мошенничестве на 2 млрд руб. «Постановление суда первой инстанции (домашний арест.— “Ъ”) отменить, избрать в отношении Худояна меру пресечения в виде ареста до 14 августа. Взять Худояна под стражу в зале суда»,— цитирует ТАСС решение суда.

В середине июня Тверской суд Москвы отправил бизнесмена под домашний арест до 14 августа. Однако прокурор оспорил решение первой инстанции, поскольку обвиняемый имеет двойное гражданство и может скрыться от следствия. Кроме того, потерпевший по делу рассказал, что получал угрозы от Альберта Худояна.

О задержании Альберта Худояна стало известно в середине июня. По версии следствия, он «путем обмана приобрел право на владение тремя земельными участками» общей стоимостью 2 млрд руб. Адвокат бизнесмена Александр Карабанов рассказал, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом компании «Оптима». По его словам, дело было инициировано в интересах бывшего депутата Госдумы Ильдара Самиева и Сергея Говядина.