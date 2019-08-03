Бизнесмену избрали меру лечения

Тверской районный суд Москвы до 14 октября продлил арест владельца строительной компании Optima Development Альберта Худояна, которого обвиняют в мошенничестве с тремя земельными участками на Ленинградском проспекте столицы. Сумма ущерба оценивается следствием более чем в 2 млрд руб. Сам бизнесмен на заседании отсутствовал — накануне он был помещен в тюремную больницу с гипертоническим кризом.

Перед началом заседания стало известно, что самого обвиняемого Альберта Худояна в зал суда из следственного изолятора не привезут. Вскоре сообщили и причину: как оказалось, владелец строительной компании помещен в больницу СИЗО №2 «Бутырка»: согласно зачитанной в суде медицинской справке, у обвиняемого резко повысилось давление. Однако суд посчитал это обстоятельство несущественным. Защита протестовала, отмечая, что срок ареста заканчивается только через две недели и можно подождать выздоровления обвиняемого. Однако суд решил заседание не откладывать.

Как пояснила суду следователь Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве Марина Малышкина, необходимость продления ареста Альберта Худояна вызвана большим объемом предстоящей работы. ГСУ необходимо провести целый ряд следственных действий по уголовному делу, включая строительно-техническую экспертизу, а также установить местонахождение еще одного фигуранта расследования, гендиректора ООО «Авиасити» Сергея Коноплева.

По словам следователя, господин Худоян является организатором преступления, участники которого до сих пор не установлены. «Оставаясь на свободе, Худоян может продолжить заниматься противоправной деятельностью и воздействовать на ход расследования. С учетом второго гражданства — Армении — он может скрыться»,— подчеркнула госпожа Малышкина.

Защита бизнесмена протестовала против удовлетворения этого ходатайства. Кроме того, адвокаты настаивали, что следствие неправильно квалифицировало приписываемое господину Худояну деяние. «Альберту Худояну вменяется "завладение правом на аренду", но такой квалификации в определении мошенничества нет. При этом собственником участков как был город Москва, так и остался, то есть собственник имущества не поменялся. А значит, признаки мошенничества фактически отсутствуют»,— заявил адвокат Сергей Чижиков.

Его коллега Александр Забейда, в свою очередь, сказал, что на его подзащитного оказывается давление с целью заставить его переоформить имущество на бывших бизнес-партнеров. Защитник утверждает, что у обвиняемого якобы вымогали $100 млн в присутствии следователя, ведущего уголовное дело, в связи с чем его клиент обратился к главе Следственного комитета России, однако проверка по этому факту «так и не проведена».

Однако суд счел более обоснованной позицию следствия и продлил срок ареста господина Худояна до 14 октября.

Расследование этого дела началось 14 декабря 2018 года, в его основе лежит заявление, которое в правоохранительные органы подал представитель зарегистрированной в Лондоне компании Маnsfield Executive Ltd Сергей Говорухин. В заявлении речь шла о якобы незаконном приобретении Альбертом Худояном путем обмана и злоупотребления доверием права на чужое имущество, а именно на долгосрочную аренду трех земельных участков, расположенных по адресу Ленинградский проспект, владение 37. Здесь структуры господина Худояна строят жилищный комплекс. Сначала сумму ущерба заявитель оценивал в $150 млн. После проверки фактов, изложенных в заявлении, а также на основании рапорта об обнаружении признаков преступления, написанного оперативником 1-й ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД по Москве, полицейское столичное ГСУ возбудило уголовное дело. На данный момент следствие оценивает ущерб более чем в 2 млрд руб. В рамках этого расследования были допрошены бывшие деловые партнеры обвиняемого — известный предприниматель Сергей Говядин и экс-депутат Госдумы Ильдар Самиев.

Господин Худоян несколько месяцев находился в статусе свидетеля. Но через некоторое время он был задержан, а 15 июня Тверской суд отправил его под домашний арест. Впрочем, Мосгорсуд отменил это решение и поместил бизнесмена уже в СИЗО. Его действия квалифицируются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сам бизнесмен вину не признает и считает, что уголовное дело является «частью плана по рейдерскому захвату бизнеса».

Владислав Трифонов