Встать, суд уйдет!

Юрий Суханов покинет пост председателя Верховного суда Удмуртии, который он занимает с 1996 года. Его заявление об отставке в Высшей квалификационной коллегии судей России(ВККС) рассмотрят 21 ноября. Господин Суханов объяснил “Ъ-Удмуртия” свое решение тем, что длительное пребывание на одном посту не приветствуется в администрации президента РФ. При этом завершать карьеру он не намерен. Эксперты говорят, что смена руководства Верховного суда республики была ожидаемой.

Информация о поступившем заявлении Юрия Суханова о прекращении полномочий судьи, председателя Верховного суда Удмуртии размещена на официальном сайте ВККС. Заявление будет рассмотрено 21 ноября. Господин Суханов возглавляет ВС Удмуртии в течение 23 лет, ему 61 год, в июле 2019 года Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала его для избрания на пятый шестилетний срок полномочий.

Сам господин Суханов подтвердил “Ъ-Удмуртия”, что написал заявление об уходе. «У меня получается уже пятый срок будет, а негласно в администрации президента РФ все-таки не приветствуется длительное пребывание руководителя в должности в одном и том же регионе. Вы видите, что у нас ротация идет в МВД, прокуратуре и других ведомствах, хотя в судебной системе не может быть никакой связи с местными и республиканскими органами власти. Однако вот такое мнение возникло в администрации президента РФ, мы долго обсуждали с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым. И чтобы мне уже не портить репутацию, потому что я 36 лет как работаю в суде, принято решение, что я напишу заявление об уходе в отставку»,— пояснил господин Суханов.

Он добавил, что на этом свою карьеру завершать не планирует. По его словам, ему поступили предложения возглавить суды из четырех регионов.

«Не исключен вариант, что я и в нашей республике останусь и буду участвовать в работе нашей судебной системы, но уже не в качестве председателя. Есть много других должностей, общественных организаций судейского сообщества»,— пояснил господин Суханов.

В настоящее время на освобождающееся место председателя ВС Удмуртии претендуют два человека. Господин Суханов отказался называть их имена, сказав лишь, что это один из четырех его заместителей и представитель районного суда. Свои рекомендации по поводу кандидатов он отправил в ВККС.

Глава общественной палаты Удмуртии, председатель исполкома удмуртского отделения Ассоциации юристов России Рашид Хуснутдинов отмечает, что уход Юрия Суханова был ожидаем, т.к. он выработал судейский стаж, необходимый для перехода в почетную отставку. При этом «столь длительное пребывание на посту свидетельствует о его поддержке судейским сообществом Удмуртии и России, а также доверии к нему со стороны руководства страны».«Он, безусловно, внес большой вклад в формирование судебной практики, деятельность судейского сообщества, в представление жителей Удмуртии о суде и судебной власти»,— отметил господин Хуснутдинов. На период его работы пришлись «острые политические конфликты 90-х, а также крупные имущественные и корпоративные споры 2000-х», и, по его мнению, судебная власть оставалась независимой в принятии решений.

По мнению адвоката, партнера Международного центра защиты прав Globallaw Евгения Мацака, ротация руководителей судов, переезд их из одних регионов в другой, полезны.

«Судебная система — это независимая ветвь власти, и плохо для экономики и для общества, когда председатели судов в регионах врастают в местный истеблишмент, когда возникают прочные связи между председателями судов и местными элитами: представителями исполнительной и законодательной власти, правоохранительных органов, бизнес-сообществом»,— отметил господин Мацак.

При этом он считает, что механизмы такой ротации должны быть выработаны именно представителями судейской системы, а исполнительная власть не должна оказывать решающее влияние на судейскую систему в стране, иначе возникает зависимость и нарушается принцип разделения властей.

Михаил Красильников