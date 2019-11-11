Суд отказал защите доцента СПбГУ сделать заседание закрытым

Октябрьской районный суд Петербурга отказал защите подозреваемого в убийстве доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова в закрытии заседания по избранию меры пресечения.

Суд отказал адвокату историка, Александру Почуеву, посчитав такое ходатайство не имеющим основания.

Напомним, что Соколов подозревается в убийстве своей ассистентки и сожительницы Анастасии Ещенко. Следствие считает, что историк застрелил ее из ружья, расчленил тело и попытался утопить останки в реке Мойке.

Сегодня суд изберет Соколову меру пресечения.