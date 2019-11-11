В 2020 году «Иннопром» будет идти на день дольше ради VIP-гостей

Главной темой международной промышленной выставки «Иннопром» в 2020 году станет «Гибкое производство», говорится на сайте выставки. Страной-партнером выставки станет Италия, а само мероприятие пройдет с 7 по 10 июля.

На «Иннопроме-2020» будет введен дополнительный VIP-день (6 июля). В этот день выставка будет работать только для обхода VIP-делегаций и закрыта для остальных посетителей. Вечером в Конгресс-центре МВЦ «Екатеринбург-Экспо» пройдет торжественная церемония открытия выставки и прием от имени губернатора Евгения Куйвашева.

«Нулевой день Ииннопрома позволит избежать ограничения работы выставки во время проведения мероприятия», — говорится в сообщении. С 7 по 10 июля всех участников выставки ждут полноценные рабочие дни для решения бизнес-задач.