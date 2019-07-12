«Иннопром» в десятый раз

Международная промышленная выставка «Иннопром» прошла в Екатеринбурге в десятый раз с 8 по 11 июля. На площади 50 тыс. кв. метров выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» были выстроены стенды более 600 экспонентов из 22 стран мира. Национальные стенды представили 15 стран. Страной-партнером выставки выступила Турция. Главной темой «Иннопрома» стало «Цифровое производство: интегрированные решения». В рамках деловой программы прошло более 100 специализированных мероприятий. По данным организаторов, выставку посетили более 43 тыс. человек. 9 июля «Иннопром» работал в особом режиме — его стенды осмотрел президент России Владимир Путин.

